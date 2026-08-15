Bahraich News: पिता के आंखों की रोशनी चली गई, इकलौता सहारा भी छिना! मजदूरी से इनकार पर बेटे की पीट-पीटकर हत्या, 5 पर FIR

बहराइच में मजदूरी पर जाने से मना करने पर एक श्रमिक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के चिलवरिया बाजार स्थित सागौन की बाग की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सज्जाद उर्फ लक्खा के रूप में हुई है। आरोप है कि कुछ लोग उसे जबरन मजदूरी के लिए अपने साथ ले गए और वहां लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी। मृतक के पिता आजाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा सज्जाद कारीगर था। आरोप है कि कुछ लोग उसे अक्सर मजदूरी के लिए जबरन बुलाकर ले जाते थे। इसके बदले उसे कम पैसे मिलते थे। इसी वजह से सज्जाद उनके साथ काम पर जाने से मना कर रहा था।