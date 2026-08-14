Gonda News: गोंडा में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 7 साल की सजा, 25 हजार रुपये लगा जुर्माना

गोंडा जिले के कटराबाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निर्भय प्रकाश की अदालत ने आरोपी राकेश ओझा को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 14 फरवरी 2023 को कटराबाजार थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गंगाराम ओझा और राकेश ओझा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने जरूरी साक्ष्य जुटाए और विवेचना पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद मामला अदालत में चला।