Brij Bhushan Singh: बृजभूषण बोले- ‘मेरे खिलाफ साजिश में 42 लोग थे’, एक अखाड़ा और बड़े नेता का लिया नाम

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले में हरियाणा की महादेव रेसलिंग एकेडमी और उससे जुड़े लोगों का नाम सामने आता है। उनका दावा है कि इस मामले के पीछे एक परिवार और एक अखाड़े की भूमिका थी। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि उनके दबाव में महिला पहलवानों को सामने लाया गया। बृजभूषण ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान दो पीड़िताओं ने कोर्ट के चैंबर में जाकर अपनी बातें बताईं। उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। उनका दावा है कि इन्हीं बयानों के आधार पर कोर्ट का फैसला आया।