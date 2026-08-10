‘समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से हो सकता है फायदा’, BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह बोले- कांग्रेस का यूपी में कोई आधार नहीं

राहुल गांधी से जुड़े सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है और वे समाजवादी पार्टी के कंधे पर सवार होकर ही कुछ सीटें जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भी अपनी कोई हैसियत नहीं है। BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस का यूपी में कोई आधार नहीं है। हालांकि, उनके मुताबिक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है।