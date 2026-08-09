Prithvinath Temple: 5.5 फीट ऊपर, 64 फीट जमीन के अंदर है शिवलिंग, पांडवों से जुड़ा मंदिर का रहस्य

पृथ्वीनाथ मंदिर में सामान्य दिनों में भी भक्तों की आवाजाही रहती है। लेकिन सावन में यहां का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। सोमवार और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। हरितालिका तीज (कजली तीज) के अवसर पर भी यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कर्नलगंज क्षेत्र की सरयू नदी से श्रद्धालु पैदल नंगे पैर कांवड़ या जल लेकर मंदिर पहुंचते हैं। कजली तीज के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि प्रशासन को भीड़ संभालने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए कई जिले की फोर्स लगाई जाती है।