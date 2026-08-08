UP school News: स्कूल में अब बैग लेकर नहीं जाएंगे बच्चे! शनिवार को होगी मस्ती के साथ पढ़ाई, जारी हुआ पूरा प्लान

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। अब कुछ शनिवार बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ मस्ती और नई चीजें सीखने के नाम रहेंगे। परिषदीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में बैगलेस डे की शुरुआत इसी महीने से होगी। इस दिन बच्चों को स्कूल बैग लेकर आने की जरूरत नहीं होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए 10 बैगलेस डे का कैलेंडर जारी किया है। इसका उद्देश्य बच्चों को किताबों से अलग व्यावहारिक गतिविधियों के जरिए नई चीजें सिखाना है। स्कूलों में इन दिनों को ‘मस्ती की पाठशाला’ के तौर पर आयोजित किया जाएगा।