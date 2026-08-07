UP Tourism: गोंडा से चारों धाम तक बदलेगी तस्वीर, 18.35 करोड़ की 16 परियोजनाओं पर बड़ा फैसला

गोंडा के महाराजा सुहेलदेव सभागार में पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग की प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्य केवल भवन बनाने तक सीमित नहीं होने चाहिए। बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की पहचान को सुरक्षित रखते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि एक करोड़ रुपये तक की सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं नवंबर 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं। वहीं 1.5 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को छह महीने के भीतर पूरा करने के लिए भी अधिकारियों को कहा गया।