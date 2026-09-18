Gonda News: मोबाइल चार्जर लगाते ही 19 साल के युवक को लगा करंट, अस्पताल पहुंचते ही मौत

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर कस्बे में करंट लगने से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब युवक एक घर में मोबाइल चार्जर लगाने के लिए बिजली के बोर्ड के पास गया था। चार्जर लगाते ही वह अचानक करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। जानकारी के अनुसार, मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के रुदापुर गांव का रहने वाला 19 वर्षीय महेंद्र कैटरिंग का काम करता था। वह अपने पड़ोसी के साथ कैटरिंग के काम के सिलसिले में मनकापुर कस्बे के सुभाषनगर इलाके में एक घर पर बर्तन लेने गया था।

बताया गया कि घर में बर्तन लेने के दौरान महेंद्र मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली के बोर्ड में चार्जर लगाने लगा। जैसे ही उसने चार्जर बोर्ड में लगाया। वह अचानक करंट की चपेट में आ गया। करंट लगते ही वह वहीं गिरकर अचेत हो गया। अचानक हुए हादसे से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।