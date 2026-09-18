Gonda News: दौड़ से लेकर भाला फेंक तक खिलाड़ियों ने दिखाया दम, मंडलायुक्त ने बढ़ाया हौसला

दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि शिक्षा के साथ खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। यदि खेल प्रतिभाओं को उचित मंच और अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो विद्यार्थी जिला, मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलों में लगातार मेहनत करने और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया गया। विजेता और बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।