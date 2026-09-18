Gonda: 50 करोड़ के मानहानि दावा के बाद रामदेव बाबा पर भड़के बृजभूषण बोले- सब बंद हो गया, केवल चड्डी बची

पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि कनाडा और सिंगापुर का कचरा लाकर उसे रिफाइंड करके मिलाया जा रहा है। उन्होंने मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कौन नहीं जानता कि क्या हो रहा है।

बृजभूषण ने बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा, 'नकली खाद्य पदार्थ के लिए ये सम्राट हैं।' उन्होंने सरकार से मिलावट करने वालों के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना था कि लोगों की सेहत से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।