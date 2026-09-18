Gonda: 50 करोड़ के मानहानि दावा के बाद रामदेव बाबा पर भड़के बृजभूषण बोले- सब बंद हो गया, केवल चड्डी बची

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह फोटो X अकाउंट
Gonda News:गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव और पतंजलि के उत्पादों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देसी घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मिलावट के गंभीर आरोप लगाए। बृजभूषण ने कहा कि बाबा रामदेव के कई उत्पाद बंद हो चुके हैं और केवल चड्डी बची है। 50 करोड़ रुपये के मानहानि मामले पर भी उन्होंने जेल जाने और जमानत नहीं लेने की बात कही।
गोंडा जिले कैसरगंज के पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव और पतंजलि के उत्पादों को लेकर एक बार फिर तीखा बयान दिया है। उन्होंने देसी घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मिलावट के आरोप लगाए। बृजभूषण ने कहा कि बाबा रामदेव के कई उत्पाद दुनिया में बंद हो चुके हैं। उन्होंने अपने अंदाज में कहा, “दवा बंद हो गई, घी बंद हो गया। केवल चड्डी बची है। बाकी सब बंद हो गया।
बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके यहां अब देसी घी का रेट बढ़ जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतनी बड़ी मात्रा में देसी घी बिक रहा है तो इसके लिए देसी गाय कहां पाली गई हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि बाजार में बिकने वाले घी की असली गुणवत्ता क्या है।
पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि कनाडा और सिंगापुर का कचरा लाकर उसे रिफाइंड करके मिलाया जा रहा है। उन्होंने मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कौन नहीं जानता कि क्या हो रहा है।
बृजभूषण ने बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा, 'नकली खाद्य पदार्थ के लिए ये सम्राट हैं।' उन्होंने सरकार से मिलावट करने वालों के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना था कि लोगों की सेहत से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।
बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 50 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। यह मामला पतंजलि के घी की गुणवत्ता को लेकर पूर्व सांसद के पुराने बयानों से जुड़ा है। मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही है। इस मामले पर बृजभूषण ने कहा कि अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो वह जेल चले जाएंगे, लेकिन जमानत नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि कम से कम इसी बहाने लोगों में जागरूकता तो फैलेगी।
बृजभूषण शरण सिंह इससे पहले भी बाबा रामदेव और पतंजलि के उत्पादों पर सवाल उठा चुके हैं। अगस्त 2026 में उन्होंने मिलावटी खाद्य पदार्थों और नकली घी को लेकर बयान दिया था। दोनों पक्षों के बीच विवाद अब मानहानि के मुकदमे तक पहुंच चुका है। हालांकि, बृजभूषण द्वारा लगाए गए मिलावट के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर में नहीं हुई है। पतंजलि की ओर से मानहानि मामले में कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है।
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