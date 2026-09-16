प्रभारी मंत्री बोले- यदि संजय निषाद को दर्द होगा तो दवा ढूंढ रहे होंगे, फिलहाल मुझे कोई दर्द नहीं ना ही मैं दवा ढूंढ रहा हूं

गोंडा में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के धरना देने और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से मुलाकात करने को लेकर प्रभारी मंत्री से सवाल पूछा गया। इस पर आशीष पटेल ने कहा, "संजय निषाद का यदि दर्द होगा। तो वह दवा ढूंढ रहे होंगे।" जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि आप भी माता प्रसाद पांडे से मिलने गए थे। तो उन्होंने जवाब दिया, "हमारा कोई दर्द नहीं है। ना ही हम दवा ढूंढ रहे हैं। वह हमारे साथी हैं। इसलिए औपचारिक मुलाकात होती रहती है।"