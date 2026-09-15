Gonda News: सागर तालाब में मिला शव किसका था? 24 घंटे बाद खुला राज, 19 साल की रितिका के रूप में हुई पहचान

नगर कोतवाली क्षेत्र के सागर तालाब में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। लेकिन सोमवार को मृतका की पहचान नहीं हो सकी। मंगलवार सुबह मृतका की पहचान रितिका दुबे के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार रितिका रविवार देर शाम से अपने घर से लापता थी। उसके परिवार में माता-पिता और एक छोटा भाई है। बेटी की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया।