विनोद साहनी हत्याकांड: DM-SP पर भड़के मंत्री संजय निषाद, सरकार की छवि खराब कर रहे हो, सपा का मंत्री वहां कैसे पहुंच गया?

मंत्री ने कहा कि सर्किट हाउस को चारों तरफ से पुलिस फोर्स से घेरने की जरूरत क्या है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में फोर्स लगाकर आखिर क्या दिखाना चाहते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि इस तरह की व्यवस्था से सरकार की छवि खराब होती है।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब निषाद समाज के लोग धरना दे रहे हैं तो इतनी पुलिस क्यों लगाई गई है। मंत्री ने कहा कि क्या निषाद समाज के लोग अपराधी या गुंडे हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि यदि सुरक्षा की जरूरत है तो विनोद साहनी के परिवार और उनके गांव में फोर्स लगाई जानी चाहिए। मंत्री ने समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के मौके पर पहुंचने को लेकर भी एसपी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के लोग यहां पहुंचकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।