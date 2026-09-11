संजय निषाद क्यों भड़के गोंडा SP पर? ‘इतनी फोर्स क्यों लगा दी’ कहकर जताई नाराजगी, जानिए कौन हैं IPS अभिषेक

मंत्री संजय निषाद के साथ वीडियो सामने आने के बाद गोंडा के एसपी अभिषेक झा भी चर्चा में हैं। अभिषेक झा 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की थी। बाद में सिविल सेवा की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी परीक्षा में तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। अभिषेक झा इससे पहले शामली में एसपी और नोएडा में एडीसीपी क्राइम की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा अयोध्या, झांसी, आगरा और अलीगढ़ में भी सेवाएं दे चुके हैं। हाल में उन्हें बिजनौर से गोंडा भेजा गया था।