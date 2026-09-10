Gonda News: नाबालिग से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 5 साल की कठोर सजा

मोतीगंज थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल 2023 को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस को मिली थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक ने की। पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटाने के साथ ही गवाहों के बयान दर्ज किए। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 19 अक्टूबर 2023 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। इसके बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई।