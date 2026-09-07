Gonda : पुलिस पर ईंट-पत्थर, बांका और फरसा चलाया, बोला- ‘मुझसे गलती हो गई’, दोनों आरोपी जेल भेजे गए

गिरफ्तारी के बाद सामने आए वीडियो में दोनों आरोपी घटना के बारे में अपना बयान देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक आरोपी कहता है कि उसने पुलिस वालों पर ईंट-पत्थर, बांका और फरसा चलाया। इसके बाद वह कहता है कि "मुझसे गलती हो गई।" हालांकि, वीडियो में दिए गए बयान की परिस्थितियों और उसके कानूनी प्रभाव का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कौड़िया थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों के खिलाफ थाने में पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर

उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है।