Gonda: कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले- बीजेपी हार मान चुकी अब हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटना चाहती, बृजभूषण के बयान पर किया पलटवार

कांग्रेस नेता अब्दुल हन्नान रविवार दोपहर गोंडा पहुंचे। प्रदेश सचिव त्रिलोकी नाथ तिवारी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में अब्दुल हन्नान ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह से विफल है। कहा कि किसान और गरीब वर्ग परेशान हैं। कांग्रेस इन समस्याओं को चुनाव में प्रमुखता से उठाएगी।