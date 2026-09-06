Gonda News: सरयू नदी में डूब कर दो सगी बहनों की मौत, एक को बचाने के चक्कर में गई दूसरे की जान

गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ। सरयू नदी में डूबने से दो सगी बहनों की जान चली गई। मृतकों की पहचान सुप्रिया (15) और सुहानी (9) के रूप में हुई है। दोनों राजपुर गांव के मजरा बद्दू पुरवा की रहने वाली थीं। बताया गया कि दोनों बहनें घर से करीब एक किलोमीटर दूर गई थीं। वे भौरीगंज में श्री राम जानकी मंदिर के पास पहुंचीं। यहां सरयू नदी के किनारे मछलियों को दाना डाल रही थीं। इसी दौरान सुहानी का अचानक पैर फिसल गया। वह संभल नहीं सकी और गहरे पानी में चली गई।