Gonda: एसपी की फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 31 उपनिरीक्षकों का ट्रांसफर, विभिन्न थानों पर हुई तैनाती, देखें पूरी लिस्ट

गोंडा में पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के कार्यभार संभालने के बाद पुलिस महकमे में बदलाव और कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। एसपी ने साफ संकेत दिया है कि जिले में कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी में लापरवाही करते हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शुक्रवार की सुबह जारी दूसरी लिस्ट में पुलिस लाइन से 31 उपनिरीक्षकों को जिले के विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है। दोनों लिस्ट मिलकर 72 घंटे के भीतर 61 उपनिरीक्षक का तबादला किया गया है। इन उपनिरीक्षकों को अलग-अलग थानों में जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि इससे थानों में पुलिस बल की सक्रियता बढ़ेगी। अपराध नियंत्रण के साथ कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।