Gonda Accident: गोद में बच्चों को उठाकर अस्पताल पहुंचे परिजन, महिला और एक साल रियाज की मौत; 6 मासूम बच्चे घायल

सोमवार दोपहर करीब तीन बजे चचरी-करनैलगंज मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पारा मोड़ के पास ऑटो-टेंपो और बोलेरो की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो में बैठे सभी लोग घायल हो गए। हादसे में एक साल के बच्चे रियाज और 30 वर्षीय महिला सन्नो की मौत हो गई। वहीं छह बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार, सन्नो अपने बच्चों और कुछ अन्य बच्चों के साथ ऑटो-टेंपो से परसपुर की तरफ से बरगदी होते हुए करनैलगंज जा रही थीं। ऑटो में कुल आठ लोग सवार थे। जैसे ही ऑटो पारा मोड़ के पास पहुंचा। सामने से आ रही बोलेरो से उसकी टक्कर हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही करनैलगंज कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में बच्चों को देखकर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।