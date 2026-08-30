Gonda accident: बेटा एक बार तो बोल दो, मां शव से लिपटकर रोई, बाइक गाय से टकराई, छात्र की मौत; दोस्त घायल

मृतक की पहचान मोतीगंज थाना क्षेत्र के सोठिया गांव के रहने वाले मुकेश पाण्डेय पुत्र सोमनाथ के रूप में हुई है। मुकेश अयोध्या स्थित गुरुकुल महाविद्यालय में पढ़ाई करता था। वह गुरुकुल के हॉस्टल में रहता था। उसके साथ मध्य प्रदेश के रहने वाले 19 वर्षीय आदित्य सिंह पुत्र खेदू सिंह भी हॉस्टल में रहता था। बताया गया कि रविवार को दोनों दोस्त बाइक से अयोध्या से गोंडा के मोतीगंज क्षेत्र स्थित मुकेश के घर सोठिया गांव आ रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक वजीरगंज ब्लॉक के पास पहुंची। तभी सड़क पर एक सांड के पीछे भाग रही गाय अचानक बाइक के सामने आ गई। बाइक सवार जब तक संभल पाते। तब तक बाइक गाय से टकरा गई। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। मां का रो-रो कर बुरा हाल है। वह बेटे इसके शव से लिपटकर रो रही थी। बेटा एक बार तो बोल दो, लेकिन शायद बदहवास की स्थिति में उसे यह नहीं पता था कि उसका बेटा इस दुनिया से चला गया।