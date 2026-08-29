Gonda News: पुलिस विभाग की नई पहल,अब हर शिकायत की मिलेगी रिसीविंग,लापरवाही पर होगी कार्रवाई

गोंडा के नवागत पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जिले की पुलिस व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। सबसे ज्यादा जोर आम लोगों की शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर रहेगा। इसके साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। एसपी ने बताया कि अगले सप्ताह से थानों से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक शिकायत लेकर आने वाले लोगों को रिसीविंग दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई की निगरानी करना है।

उन्होंने कहा कि रिसीविंग मिलने के बाद यह पता लगाना आसान होगा कि किस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। और उसका निस्तारण कब किया गया। अगर किसी मामले में तय समय के भीतर कार्रवाई नहीं होती है। तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।