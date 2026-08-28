Bahraich Crime: नंद कुमार हत्याकांड: पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 बाल अपचारी हिरासत में

पुलिस के मुताबिक, मृतक नंद कुमार पुत्र राम मनोरथ के साथ मारपीट की घटना को लेकर कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि रास्ते के विवाद को लेकर उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। इस दौरान गंभीर चोट लगने से नंद कुमार की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई थीं। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से आरोपियों के बारे में सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने काजी हाउस पुरवा मोड़ के पास पहुंचकर मुख्य आरोपी विश्राम पुत्र मिलन, उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया।