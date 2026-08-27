नेपाल की बाढ़ में बहकर UP पहुंचे हाथी; बहराइच के कैलाशपुरी बैराज में फंसे, वन विभाग की टीम किया रेस्क्यू

गौरतलब है कि नेपाल और तिब्बत सीमा पर भोटे कोशी नदी में अचानक आई भयानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तिब्बत की ओर से आए पानी के तेज बहाव ने नेपाल के रसुवा जिले के टिमुरे और स्याप्रु बेसी जैसे इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तेज पानी और मलबे ने कई बस्तियों, सड़कों और अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचाया। इस भयानक त्रासदी में अब तक 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल और भारत के राहत बचाव दल लगातार मलबे में लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं।