महाकाल दर्शन के लिए निकली थीं, फिर नहीं लौटीं, कौन थीं 23 साल की छवि वार्ष्णेय सड़क हादसे में हुई मौत

हादसे की सूचना मिलते ही बड़ौद पुलिस और NHAI की एंबुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गई। कार बुरी तरह पिचक गई थी और महिलाओं के शव अंदर ही फंस गए थे। रेस्क्यू टीम को उन्हें बाहर निकालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मां-बेटी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बड़ौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर विजेंद्र चूड़िहार ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल आगर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।