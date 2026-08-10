UP Politics: सादाबाद से आकाश आनंद का चुनावी शंखनाद, अखिलेश-राहुल पर तंज; BJP से मांगा 10 साल का हिसाब

आकाश आनंद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए दोनों को ‘अंकल’ कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 30 साल है, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनसे उम्र में काफी बड़े हैं, इसलिए वह उन्हें अंकल कहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ‘राहुल अंकल और अखिलेश अंकल’ के वादों के बहकावे में नहीं आना है। अखिलेश यादव के PDA नारे पर भी उन्होंने सवाल उठाया और आरोप लगाया कि इसका अर्थ परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव के कार्यकाल को लेकर भी हमला बोला। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन उनके वादों की तरह वह किताब भी खाली है।