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UP Politics: सादाबाद से आकाश आनंद का चुनावी शंखनाद, अखिलेश-राहुल पर तंज; BJP से मांगा 10 साल का हिसाब

UP Election 2027 से पहले बसपा ने सादाबाद से चुनावी अभियान शुरू किया। आकाश आनंद ने BJP के साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने रोजगार, पेपर लीक, शिक्षा और कानून-व्यवस्था के मुद्दे उठाते हुए जनता से सरकार से 10 साल का हिसाब मांगने की अपील की।
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हाथरस

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Dimple Yadav

Aug 10, 2026

Akash Anand Akash Anand News UP Politics UP Election 2027

आकाश आनंद का शंखनाद

Akash Anand UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना सियासी अभियान तेज कर दिया है। बसपा के राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सोमवार को हाथरस के सादाबाद से पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने भाजपा सरकार के साथ-साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आकाश आनंद ने अपने भाषण में रोजगार, पेपर लीक, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और सरकारी विज्ञापनों पर खर्च जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि चुनाव के दौरान जनता सरकार से पिछले 10 साल का हिसाब जरूर मांगे।

अखिलेश और राहुल को बताया ‘अंकल’

आकाश आनंद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए दोनों को ‘अंकल’ कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 30 साल है, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनसे उम्र में काफी बड़े हैं, इसलिए वह उन्हें अंकल कहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ‘राहुल अंकल और अखिलेश अंकल’ के वादों के बहकावे में नहीं आना है। अखिलेश यादव के PDA नारे पर भी उन्होंने सवाल उठाया और आरोप लगाया कि इसका अर्थ परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव के कार्यकाल को लेकर भी हमला बोला। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन उनके वादों की तरह वह किताब भी खाली है।

BJP पर विज्ञापन के खर्च को लेकर हमला

बसपा नेता ने भाजपा सरकार पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में करीब 10 साल से सत्ता में रहने के बावजूद सरकार अपनी उपलब्धियां बताने के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापनों पर जनता के टैक्स का पैसा खर्च कर रही है। आकाश आनंद ने दावा किया कि सरकार ने विज्ञापनों पर करीब 7 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रचार के लिए इतना पैसा खर्च किया जा सकता है तो जरूरतमंद लोगों की मदद और सरकारी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन क्यों नहीं हैं। उन्होंने झांसी के अस्पताल में बच्चों की मौत की घटना का जिक्र करते हुए सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।

रोजगार और पेपर लीक को बनाया चुनावी मुद्दा

आकाश आनंद ने युवाओं के रोजगार को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में चार लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार गंभीर नहीं दिखाई देती। पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर विज्ञापनों पर खर्च होने वाले पैसे का इस्तेमाल भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था मजबूत करने और नकल रोकने में किया जाता, तो बड़ी संख्या में युवाओं को इसका फायदा मिल सकता था। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि प्रदेश में 25 हजार से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। उनके मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों पर पड़ता है।

कानून-व्यवस्था पर भी सवाल

बसपा नेता ने महिलाओं की सुरक्षा और प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में वास्तव में कानून का राज है या पुलिस और अपराधियों का प्रभाव ज्यादा है। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ नेताओं के भाषण सुनने का समय नहीं है, बल्कि जनता को अपने सवालों के जवाब मांगने चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार के कामकाज का हिसाब लेने के लिए जागरूक करने की अपील की।

‘अंतिम फैसला जनता के हाथ में’

अपने संबोधन के आखिर में आकाश आनंद ने कहा कि संविधान ने देश के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया है। लोकतंत्र में किसी नेता से ज्यादा ताकत जनता के वोट में होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा के पक्ष में माहौल बनाने और लोगों से ‘हाथी’ के चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील की। इस तरह सादाबाद से बसपा ने चुनावी अभियान का आगाज करते हुए रोजगार, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और सरकार के खर्च जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। साथ ही आकाश आनंद ने भाजपा के साथ सपा और कांग्रेस को भी निशाने पर लेकर साफ संकेत दिया कि बसपा आगामी चुनाव में तीनों दलों के खिलाफ अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश करेगी।

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Updated on:

10 Aug 2026 04:21 pm

Published on:

10 Aug 2026 04:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / UP Politics: सादाबाद से आकाश आनंद का चुनावी शंखनाद, अखिलेश-राहुल पर तंज; BJP से मांगा 10 साल का हिसाब

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