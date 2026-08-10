मिशन-2027 के लिए बसपा की बड़ी तैयारी, सादाबाद में आकाश आनंद का पहला दौरा, क्या पार्टी करेगी प्रत्याशी के नाम का ऐलान?

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सोमवार को हाथरस के सादाबाद पहुंचेंगे। यहां वह विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पार्टी इस कार्यक्रम को मिशन-2027 की शुरुआत के तौर पर देख रही है। सम्मेलन में करीब 10 हजार कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। वहीं सादाबाद विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के नाम के ऐलान को लेकर भी सियासी चर्चाएं तेज हैं।