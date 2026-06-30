वीआईपी कल्चर से दूरी: भाजपा प्रदेश मंत्री यतेन्द्र शर्मा का अनोखा अंदाज, काफिला छोड़ सरकारी बस से किया सफर

शर्मा के इस कदम ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को चौंका दिया, क्योंकि उनके स्वागत के लिए गाड़ियों के बड़े काफिले और भव्य तैयारियों की व्यवस्था की गई थी। सरकारी बस से आने के कारण जनता में उत्सुकता का माहौल बन गया। कई लोगों ने इसे सादगी और जनसामान्य से जुड़ाव का प्रतीक बताया। वहीं, सोशल मीडिया पर भी उनके इस कदम की चर्चा शुरू हो गई।