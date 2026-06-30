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वीआईपी कल्चर से दूरी: भाजपा प्रदेश मंत्री यतेन्द्र शर्मा का अनोखा अंदाज, काफिला छोड़ सरकारी बस से किया सफर

BJP Minister Yatendra Sharma: भाजपा प्रदेश मंत्री यतेंद्र शर्मा का मंगलवार को सासनी में पहली बार आगमन हुआ। भाजपा कार्यकर्ताओं और नगरवासियों ने दोपहर में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
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हाथरस

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Aman Pandey

Jun 30, 2026

BJP Minister yatendra sharma

उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक आवास सासनी पहुंचे यतेन्द्र शर्मा।

BJP Minister Yatendra Sharma Sasni Visit: उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री यतेन्द्र शर्मा पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने पैतृक आवास सासनी पहुंचे। इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि, उनके भव्य स्वागत से कहीं ज्यादा चर्चा उनके सफर करने के तरीके को लेकर रही।

स्वागत के लिए खड़ी रह गईं लग्जरी गाड़ियां, जब बस से उतरे नए प्रदेश मंत्री

आमतौर पर राजनीतिक पदों पर नियुक्ति के बाद नेताओं के गृह जनपद आगमन पर गाड़ियों का लंबा काफिला और शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसके उलट, यतेन्द्र शर्मा ने गाजियाबाद से सासनी तक का सफर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की सरकारी बस से तय किया।

शर्मा के इस कदम ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को चौंका दिया, क्योंकि उनके स्वागत के लिए गाड़ियों के बड़े काफिले और भव्य तैयारियों की व्यवस्था की गई थी। सरकारी बस से आने के कारण जनता में उत्सुकता का माहौल बन गया। कई लोगों ने इसे सादगी और जनसामान्य से जुड़ाव का प्रतीक बताया। वहीं, सोशल मीडिया पर भी उनके इस कदम की चर्चा शुरू हो गई।

पीएम मोदी की सीख और पुरानी आदत

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईंधन की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की वकालत करते हुए अपने काफिले की गाड़ियों को कम किया है। यतेन्द्र शर्मा के इस कदम को भी इसी दिशा में एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

मित्र बोले- पहले भी बस-ट्रेन से ही आते थे

उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री यतेन्द्र शर्मा के बचपन के मित्र अरविंद तोमर ने बताया कि मीडिया जगत में बड़े पदों पर रहने के दौरान भी यतेन्द्र अक्सर ट्रेन और सरकारी बस से ही सासनी-हाथरस आया करते थे।

भाजपा कार्यकर्ताओं और नगरवासियों ने किया भव्य स्वागत

सासनी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर आभार व्यक्त करते हुए यतेन्द्र शर्मा ने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, वे उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण संगठन, कार्यकर्ता और जनता का विश्वास है।

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Updated on:

30 Jun 2026 03:30 pm

Published on:

30 Jun 2026 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / वीआईपी कल्चर से दूरी: भाजपा प्रदेश मंत्री यतेन्द्र शर्मा का अनोखा अंदाज, काफिला छोड़ सरकारी बस से किया सफर

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