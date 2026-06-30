Ram Mandir Donation Scam: ‘मैंने देश की संसद में भाजपाईयों को समझाया था’, संजय सिंह ने BJP पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर देश की संसद का एक वीडियो साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने पहले भी संसद में भाजपा नेताओं को समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे कार्य न करें जिससे भगवान राम के नाम पर कोई विवाद खड़ा हो। संजय सिंह ने अपनी पोस्ट में फिल्मी गीत की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए भाजपा पर कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। अब अयोध्या में चंदे को लेकर लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है।