अयोध्या राम मंदिर दान विवाद पर मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का बड़ा बयान, बोले- भगवान के घर में हाथ डालने वालों को नहीं मिलेगी माफी

उन्होंने आरोपियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग चोरी जैसी प्रवृत्ति रखते हैं। वे अवसर मिलने पर कहीं भी गलत काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ताकि भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी हरकत करने का साहस न कर सके।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और जांच एजेंसियां मामले की गंभीरता को देखते हुए काम कर रही हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी होगी। और जल्द सच्चाई सामने आएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में राम मंदिर की दान व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाया जाएगा। जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।