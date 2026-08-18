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अयोध्या चढ़ावा चोरी मामला: उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट

Ayodhya Ram Mandir: योध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद में यूपी सरकार ने एसआईटी जांच पूरी कर रिपोर्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेजी। जानें एफआईआर, आरोपियों और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से जुड़ी पूरी अपडेट।
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अयोध्या

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Aman Pandey

Aug 18, 2026

ram mandir donation dispute row when will name of new ceo announced

राम मंदिर के CEO को लेकर बड़ी खबर! (photo- x@ShriRamTeerth)

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को औपचारिक रूप से सौंप दी है। रिपोर्ट के साथ आगे की जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। यह रिपोर्ट उस एसआईटी द्वारा तैयार की गई थी, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकरण में हस्तक्षेप से पहले हो चुका था। और अब इसे शासन स्तर पर आगे बढ़ाया गया है।

गौरतलब है कि यह एसआईटी 13 जून को ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा गठित की गई थी। तीन सदस्यीय इस टीम की अगुआई लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने की, जबकि आईजी रेंज किरण एस. और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार को इसका सदस्य बनाया गया था। जांच शुरू होने के करीब दस दिन बाद, 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, जिसमें कई सख्त संस्तुतियां शामिल थीं।

इसी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को श्रीराम जन्मभूमि थाने में इस प्रकरण की पहली प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज कराई गई इस एफआईआर (अपराध संख्या 90/2026) में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पाण्डेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू सहित आठ लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, वहीं कुछ अन्य व्यक्तियों को अज्ञात अभियुक्त के तौर पर शामिल किया गया। शिकायत के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61, 3(5) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस पूरे विवाद की जड़ में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली राशि में कथित हेराफेरी और मंदिर प्रबंधन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान जांच में जुटी एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह मामला अदालत की निगरानी में भी आ गया।

फिलहाल एफआईआर में नामजद किसी भी आरोपी की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया या पक्ष सामने नहीं आया है। ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब यह देखना अहम होगा कि ट्रस्ट प्रबंधन इस पर क्या आंतरिक कार्रवाई करता है और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर क्या रुख अपनाया जाता है। मामले से जुड़ा आधिकारिक अपडेट आने पर स्थिति और स्पष्ट होगी।

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Updated on:

18 Aug 2026 07:56 am

Published on:

18 Aug 2026 07:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या चढ़ावा चोरी मामला: उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट

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