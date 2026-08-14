CM Yogi: सीएम योगी बोले- इतिहास भूलना पड़ सकता भारी! अयोध्या में संभल का जिक्र कर क्यों कही ये बात?

अयोध्या में महंत परमहंस रामचंद्र दास महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास, सामाजिक एकता और वर्तमान परिस्थितियों पर बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के लिए अपने इतिहास को समझना जरूरी है। क्योंकि इतिहास की अनदेखी करने से पुरानी गलतियां दोबारा हो सकती हैं। मुख्यमंत्री ने संभल का उदाहरण देते हुए कहा कि समाज में आपसी और जातिगत विवाद बढ़ने का नुकसान धार्मिक स्थलों को भी उठाना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि संभल में बड़ी संख्या में तीर्थ और धार्मिक स्थल ऐसे रहे। जिन पर समय के साथ कब्जे हो गए। उनका स्वरूप बदल गया।