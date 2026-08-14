Ram Mandir: राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी! तत्काल और सुगम पास को लेकर भी आया नया अपडेट, अब हर श्रद्धालु देख सकेगा राम दरबार

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन के लिए अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह फैसला श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है।

राम दरबार मंदिर की पहली मंजिल पर स्थित है। इसका निर्माण पिछले साल पूरा हुआ था। शुरुआत में भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए ट्रस्ट ने पास की व्यवस्था लागू की थी। करीब एक साल तक व्यवस्था का परीक्षण करने के बाद अब इसे समाप्त कर दिया गया है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी और दर्शन की प्रक्रिया पहले से अधिक आसान हो जाएगी।