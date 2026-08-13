अयोध्या राम मंदिर की पूजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव: पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड, जानिए 15 अगस्त से क्या-क्या बदलेगा

धार्मिक समिति ने इस फैसले को सर्वसम्मति से लिया है। इससे मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण और अधिक गरिमापूर्ण बनेगा। भक्तों को भी पुजारियों की पहचान आसानी से हो सकेगी। ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि यह व्यवस्था केवल वस्त्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूजा-अर्चना की संपूर्ण प्रक्रिया को शास्त्रसम्मत और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक कदम है। 15 अगस्त से राम मंदिर में पुजारी नई ड्रेस में नजर आएंगे और भगवान राम की सेवा को और अधिक शुद्ध एवं अनुशासित रूप देंगे।