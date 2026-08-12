अयोध्या में अस्पताल से लौट रहे युवक को बदमाशों ने घेरा: तमंचा तान छीना पर्स-मोबाइल, फिर की हवाई फायरिंग, FIR दर्ज

Ayodhya News: कुमारगंज थाना क्षेत्र में शनिवार शाम अस्पताल से घर लौट रहे एक युवक को तीन अज्ञात बदमाशों ने तमंचे के बल पर अपना शिकार बना लिया। रास्ते में बाइक रोककर बदमाशों ने युवक का मोबाइल फोन, पर्स और बाइक की चाबी छीन ली। वारदात के दौरान इलाके में सनसनी फैलाने और पीड़ित को खामोश करने के लिए बदमाशों ने तमंचे से हवाई फायरिंग भी की। सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए तलाश तेज कर दी है।