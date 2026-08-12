70 एनकाउंटर्स में शामिल रहे पूर्व IPS राजेश पांडेय कौन हैं? श्रीप्रकाश शुक्ला ऑपरेशन में भी भूमिका; अब राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद का इंटरव्यू

राजेश कुमार पांडेय उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। उनका मूल संबंध प्रयागराज जिले से है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बॉटनी में M.Sc. की पढ़ाई पूरी की। उनके परिवार की पृष्ठभूमि पुलिस या प्रशासनिक सेवा से नहीं थी। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनका परिवार किसान पृष्ठभूमि से जुड़ा था और वह परिवार के पहले पुलिस अधिकारी बने। उनके पिता चंद्र प्रकाश पांडेय हाईकोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे।