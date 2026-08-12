‘ट्रस्ट की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल!’ राम मंदिर CEO के इंटरव्यू पर भड़के सपा सांसद अवधेश प्रसाद

ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए करीब 5200 आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। मंगलवार से आमने-सामने इंटरव्यू शुरू हुए। उम्मीदवारों से पहले ऑनलाइन गूगल फॉर्म के जरिए करीब 34 सवाल पूछे गए। इनमें व्यक्तिगत और धार्मिक आस्था से जुड़े सवाल शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारों से पूछा गया-क्या आप शिखा (चोटी) रखते हैं? जनेऊ पहनते हैं? शाकाहारी भोजन करते हैं या नॉनवेज खाते हैं? शराब का सेवन तो नहीं करते? भगवान राम में आस्था है? क्या आप हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार वस्त्र धारण करने में सहज होंगे? कट्टर हिंदू हैं या सिर्फ आस्थावान? परिवार के बारे में भी जानकारी मांगी गई। साथ ही प्रशासनिक अनुभव, भीड़ प्रबंधन और मंदिर के भविष्य को लेकर विजन पर भी सवाल किए गए।