Ram Mandir: चंपत राय फिर संभालेंगे जिम्मेदारी? महंत दिनेंद्र दास ने बताया किसके हाथ में है फैसला

चंपत राय श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं में लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के बीच उन्होंने जून 2026 में महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने शुरुआत में कहा था कि इस्तीफे पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। बाद में जुलाई की बैठक में ट्रस्ट ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने भी स्पष्ट किया था कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य नहीं रहे।