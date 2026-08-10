Ram Mandir Donation Case: बढ़ा जांच का दायरा, अब 2020 से खंगाले जा रहे रिकॉर्ड; पुराने-नए कर्मचारियों से भी पूछताछ

SIT जांच के बीच राम मंदिर में चढ़ावे की गणना की व्यवस्था को भी नए सिरे से व्यवस्थित किया जा रहा है। बैंक प्रबंधन ने SOP के तहत गणना प्रक्रिया में बदलाव किया है। बताया गया है कि इस बार गणना के काम में सेना से सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को लगाया गया है। SBI की अलग-अलग शाखाओं से 10 नियमित बैंक कर्मचारियों को गणना के लिए भेजा गया है। गणना के लिए कुल 12 कर्मचारियों की जरूरत बताई गई है। फिलहाल 10 कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पूरे काम की निगरानी के लिए क्लास-2 स्तर के एक अधिकारी को सुपरविजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।