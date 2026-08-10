राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO कौन होगा? 5200 से ज्यादा आवेदनों के बाद चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने की तैयारी में है। पहली बार ट्रस्ट एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने जा रहा है। इस पद के लिए देशभर से 5200 से अधिक आवेदन आए थे। लंबी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद अब केवल 18 उम्मीदवार अंतिम दौर में पहुंचे हैं, जिनके इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में होंगे।