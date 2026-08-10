राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO कौन होगा? 5200 से ज्यादा आवेदनों के बाद चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में

Ram Mandir : कौन होगा श्री राममंदिर का CEO, PC- ANI
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने की तैयारी में है। पहली बार ट्रस्ट एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने जा रहा है। इस पद के लिए देशभर से 5200 से अधिक आवेदन आए थे। लंबी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद अब केवल 18 उम्मीदवार अंतिम दौर में पहुंचे हैं, जिनके इंटरव्यू 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में होंगे।
यह केवल एक प्रशासनिक पद नहीं है, बल्कि देश के सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थानों में से एक की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि CEO की जरूरत क्यों पड़ी, चयन प्रक्रिया कैसी है और आखिर उम्मीदवारों का इंटरव्यू कौन लेगा।
राम मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या करोड़ों तक पहुंचने का अनुमान है। मंदिर परिसर का विस्तार, श्रद्धालुओं की सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, दान का लेखा-जोखा, कर्मचारियों का संचालन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय जैसे कार्य लगातार बढ़ रहे हैं।
अब तक इन व्यवस्थाओं को ट्रस्ट और उसके पदाधिकारी संभाल रहे थे, लेकिन मंदिर के बढ़ते दायरे को देखते हुए एक पेशेवर प्रशासनिक प्रमुख की आवश्यकता महसूस की गई। इसी वजह से पहली बार CEO नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
CEO राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर प्रशासन के बीच एक पेशेवर प्रबंधन प्रमुख की भूमिका निभाएगा।
चयनित CEO को अयोध्या में रहकर काम करना होगा और उसका प्रारंभिक कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
आवेदन आमंत्रित किए गए : जुलाई 2026 में ट्रस्ट ने CEO पद के लिए आवेदन मांगे। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई निर्धारित की गई थी।
रिकॉर्ड संख्या में आवेदन : देशभर से करीब 5,200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सेवानिवृत्त IAS, IPS अधिकारी, रक्षा सेवाओं के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र के अनुभवी प्रशासक शामिल थे।
स्क्रीनिंग शुरू हुई : आवेदनों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा होने के कारण चयन प्रक्रिया को अतिरिक्त समय देना पड़ा। हर उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच की गई।
अंतिम सूची तैयार हुई : लंबी स्क्रीनिंग के बाद केवल 18 उम्मीदवारों को अंतिम इंटरव्यू के लिए चुना गया। अब इन्हीं में से राम मंदिर ट्रस्ट का पहला CEO चुना जाएगा।
उम्मीदवारों का इंटरव्यू कौन लेगा? : CEO चयन के लिए ट्रस्ट ने एक तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई है। यही समिति 11 और 12 अगस्त को उम्मीदवारों का आमने-सामने इंटरव्यू लेगी।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रमोद कोहली
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णुकांत चतुर्वेदी
वैज्ञानिक सुरेश हवारे
उम्मीदवारों का मूल्यांकन केवल उनके रिज्यूमे के आधार पर नहीं होगा। चयन समिति कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर उनकी परीक्षा लेगी। जानिए क्या हैं इंटरव्यू के प्रमुख मानदंड…।
11 और 12 अगस्त को इंटरव्यू पूरे होने के बाद चयन समिति सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों में से तीन नामों का पैनल तैयार करेगी।
यानी इंटरव्यू लेने वाली समिति सिफारिश करेगी, लेकिन अंतिम फैसला ट्रस्ट के हाथ में रहेगा।
हालांकि शॉर्टलिस्ट किए गए 18 उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार आवेदकों में सबसे बड़ी संख्या सेवानिवृत्त नौकरशाहों और वरिष्ठ प्रशासकों की रही है।
|बिंदु
|विवरण
|📝 कुल आवेदन
|5,200+
|🎯 अंतिम सूची
|18 उम्मीदवार
|📅 इंटरव्यू
|11-12 अगस्त
|👥 इंटरव्यू लेने वाली समिति
|3 सदस्यीय चयन समिति
|⚖️ समिति के सदस्य
|प्रमोद कोहली, विष्णुकांत चतुर्वेदी, सुरेश हवारे
|📋 इंटरव्यू के बाद
|3 नाम ट्रस्ट को भेजे जाएंगे
|🏛️ अंतिम चयन
|श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट
|⏳ कार्यकाल
|3 वर्ष
|📍 कार्यस्थल
|अयोध्या
राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या, दान राशि, प्रशासनिक जरूरतें और सुविधाओं का दायरा और बढ़ेगा। ऐसे में ट्रस्ट पहली बार एक पेशेवर CEO नियुक्त कर संस्थागत प्रबंधन को मजबूत करना चाहता है।
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