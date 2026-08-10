आपके लिए PPF और NSC में कौन सी स्कीम बेस्ट है? समझें पूरा गणित

NSC की अवधि 5 साल की होती है। यह उस समय के लिए उपयुक्त है, जब आप मध्यम अवधि में टैक्स बचाना चाहते हैं। PPF में 15 साल की अवधि होती है, लेकिन 7वें वर्ष के बाद आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। इसके अलावा मैच्योरिटी के बाद इसे 5‑वर्ष के ब्लॉक्स में बढ़ाया जा सकता है। NSC में ब्याज की पुनर्निवेश सुविधा (Reinvestment relief) होती है, जो टैक्स‑लायबिलिटी को थोड़ा कम करती है।