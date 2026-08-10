Rajasthan Crime: 20 करोड़ की एमडी फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में नकदी और मादक पदार्थ बरामद

नागौर। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन संकल्प 'नशा मुक्त नागौर' के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए MD बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 261 ग्राम एमडी के साथ एक किशोर को निरुद्ध किया। उससे मिली जानकारी के आधार पर दीप कॉलोनी में दबिश देकर अवैध एमडी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। मौके से 389.15 ग्राम MD, करीब 25 लीटर केमिकल, प्रतिबंधित कैप्सूल, पिस्टल और नकदी सहित एमडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में तैयार की जा रही एमडी की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए आंकी गई है।