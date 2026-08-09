प्रदेश में तीन साल में कीटनाशक छिडक़ाव के दौरान 1383 किसानों की मौत, नागौर में 79

कीटनाशक, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी या सूक्ष्म पोषक तत्वों को बिना तकनीकी सलाह के एक साथ टैंक में नहीं मिलाना चाहिए। गलत मिश्रण से दवा का प्रभाव कम होने के साथ फसल को नुकसान पहुंच सकता है। छिडक़ाव के बाद हाथ, चेहरा और शरीर को साबुन-पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। खाली दवा की बोतलों का घरेलू उपयोग नहीं करें और उन्हें सुरक्षित तरीके से निस्तारित करें। किसान कृषि रसायन खरीदते समय बिल जरूर लें तथा पैकिंग, लेबल, बैच नंबर, निर्माण व समाप्ति तिथि और सील की जांच करें। खेत की नियमित निगरानी, जैविक एवं यांत्रिक उपाय और आर्थिक क्षति स्तर को ध्यान में रखकर ही रासायनिक नियंत्रण अपनाया जाए। किसी भी कीट या रोग की स्थिति में कृषि पर्यवेक्षक, कृषि अधिकारी या कृषि विभाग के तकनीकी कार्मिक से सलाह लेकर ही दवा का प्रयोग करें।