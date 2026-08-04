जयपुर रैली में शामिल हुए देवराज सिंह की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, जानें चाचा ने क्या कहा?

मृतक के चाचा अजित सिंह ने बताया कि देवराज सिंह व किशन सिंह दो भाई है। दोनों पिछले कुछ वर्षों से जयपुर में रहकर निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे थे। ऐसे में इनके पिता रामेश्वर सिंह व माता लाड कंवर भी पलाड़ा से जयपुर शिफ्ट हो गए। पिता रामेश्वर सिंह की मानसिक स्थिती ठीक नहीं है। देवराज के परिवार में माता-पिता के अलावा पत्नी, पांच साल का बेटा तथा चार साल की बेटी है। गांव के लोगों का कहना है कि बच्चों के सिर से पिता का साया उठ जाना पूरे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है।