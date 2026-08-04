जयपुर में करणी सेना की रैली के दौरान देवराज सिंह की मौत, वाटर कैनन और पुलिस लाठीचार्ज के बाद हुआ था घायल

जयपुर में सोमवार दोपहर हुए एक प्रदर्शन के दौरान घायल शख्स की देर शाम मौत हो गई। मृतक की पहचान डीडवाना-कुचामन ज़िले के पलाड़ा निवासी देवराज सिंह के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार, देवराज सिंह यहां यूजीसी के नए नियमों के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना, राष्ट्रीय हिंदू महासभा और सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से निकाली गई रैली में शामिल हुए थे। इस रैली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने पहले वाटर कैनन से और फिर लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की। इसी दौरान देवराज सिंह घायल हुए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर्स ने बाद में देवराज सिंह के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।