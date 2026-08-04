ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों ने दी सरकार को चेतावनी, बातचीत नहीं की तो 16 अगस्त से जयपुर में अनशन

आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए किसान महापंचायत ने अलग-अलग तहसीलों की जिम्मेदारी अलग-अलग लोगों को सौंपी है। कोटपूतली, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, खंडेला, रेनवाल, चौमू, फुलेरा और किशनगढ़ में प्रभारी किसानों के बीच जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। बैठक में फैसला लिया गया कि 14 अगस्त से पहले प्रभावित गांवों में ग्राम इकाइयां बनाई जाएंगी और किसानों से संकल्प पत्र भरवाए जाएंगे। इसके अलावा, जहां सरकार ने जमीन की निशानदेही के लिए पत्थर लगाए हैं, वहां लाल झंडे लगाए जाएंगे। वहीं 25 अगस्त को होने वाले बड़े प्रदर्शन की तैयारियों के लिए धन जुटाने का अभियान भी चलाया जाएगा।