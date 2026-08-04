‘राजस्थान के पंचायत-निकाय चुनावों में दिखेगा प्रशांत किशोर की जीत का असर’, पूर्व मंत्री के दावे से सियासी खलबली!

राजस्थान में आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों की तारीखें करीब आते ही राज्य का सियासी तापमान गरमाने लगा है। इस बीच बिहार और मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। विरोधी दलों के नेताओं का मानना है कि देश के हालिया चुनावी नतीजों, विशेषकर बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) की ऐतिहासिक जीत और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रदर्शन ने संकेत दे दिए हैं, कि जनता के बीच बीजेपी को लेकर भयंकर असंतोष है।