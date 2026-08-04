Ramgarh Dam Survey: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कैचमेंट एरिया में सर्वे तेज, बाणगंगा के 10 किमी बहाव क्षेत्र पर मिला कब्जा

राजधानी की प्यास बुझाने वाले ऐतिहासिक रामगढ़ बांध का गला घोंटने का सिलसिला वर्षों से जारी है। नक्शे अब भी बताते हैं कि यहां नदी बहती है, लेकिन जमीन पर पानी नहीं, कब्जे दिखाई देते हैं। रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में शुरू हुए संयुक्त सर्वे ने शुरुआती दौर में ही चौकाने वाले संकेत दिए हैं। बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों के बहाव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खेती, मेड़बंदी, फार्महाउस और अन्य निर्माण सामने आ रहे हैं।