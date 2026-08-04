Rajasthan Level-2 Teacher Recruitment : हाईकोर्ट में जीते, मेरिट में भी आगे… फिर भी क्यों नहीं मिल रही नौकरी? अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे परीक्षा में अव्वल अंक लाने और अदालत से मुकदमा जीतने के बाद भी आज बेरोजगारों की तरह मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं। युवा रोजगार अधिकार संघ का कहना है कि यदि शासन और प्रशासन ने मंत्री स्तर पर मिले आश्वासनों के बावजूद जल्द ही नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए, तो अभ्यर्थी सामूहिक रूप से बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।