राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, किसान मोर्चे की टीम में भारी फेरबदल, 132 नेताओं की जंबो लिस्ट जारी

राजस्थान में आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के किसान मोर्चा ने संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में ला खड़ा किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशों के तहत भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने प्रदेश कार्यसमिति और पदाधिकारियों की बहुप्रतीक्षित जंबो सूची की आधिकारिक घोषणा कर दी है। किसानों के मुद्दों, प्राकृतिक खेती, एफपीओ (FPO), खाद्य प्रसंस्करण और पशुपालन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए संगठन ने राज्य के विभिन्न जिलों और अंचलों से नए व अनुभवी कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़कर बड़ी टीम तैयार की है।